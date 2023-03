Champions, Milan-Napoli: ecco quando saranno messi in vendita i biglietti

Biglietti Milan-Napoli: scopri quando potrai acquistarli per la partita dei quarti di finale di Champions League!

La Champions League riserva sempre grandi emozioni, ma quest’anno si prospetta un’edizione davvero unica per i tifosi italiani, con il Milan e il Napoli che si affronteranno nei quarti di finale. Un derby italiano che non si era mai visto prima sul palcoscenico europeo!

Le due squadre si sfideranno ben tre volte in meno di venti giorni, con la prima partita che si terrà il 2 aprile al “Maradona” per la Serie A, seguita dalla partita di Champions League al San Siro il 12 aprile e dal match di ritorno il 18 aprile a Napoli.

Ecco l’occasione per assistere dal vivo a una partita memorabile! Se sei un vero appassionato non puoi perderti l’opportunità di tifare la tua squadra del cuore in questo importante incontro.

Tuttavia, se vuoi essere sicuro di non perderti questo evento unico, dovrai acquistare il tuo biglietto il prima possibile. Al momento, Ticketone sta ancora vendendo i biglietti per la partita di campionato, ma a breve saranno disponibili quelli per la partita di ritorno di Champions League. Per la partita di Milano, la vendita inizierà tra circa una settimana.

Ricorda che, per i tifosi ospiti, ci sono alcune restrizioni imposte dalla UEFA, ma non preoccuparti, i biglietti verranno comunque messi in vendita secondo una procedura collaudata tra le due squadre.

Milan-Napoli, tutto sui biglietti

Amedeo Bardelli, responsabile Sport di Ticketone, ha parlato della situazione biglietti per Milan-Napoli nel corso del programma “Si Gonfia la Rete”: “Ci vorranno ancora un po’ di giorni perché adesso stiamo vendendo ancora quelli per la sfida di campionato, poi si programmeranno le vendite per la partita di ritorno di Champions League. Per quella di Milano ci vorrà almeno una settimana circa.

Per quanto riguarda il settore ospiti di Milan-Napoli c’è un regolamento dettato dalla UEFA, i biglietti verranno messi in vendita i biglietti. Tra le due squadre già c’è una procedura collaudata per il campionato e non credo sarà diverso. I

l diritto di prelazione per la Champions? Se una partita ha un diritto di prelazione per gli abbonati è chiaro che solo alcuni potranno accedere se per esempio si tratta di un settore ospiti con pochi biglietti disponibili. Se fosse per la UEFA funzionerebbe tutto a pacchetti. Chi è abbonato naturalmente viene facilitato. È chiaro però che su 11.000 abbonati, i biglietti li prendono 2.700 perché i posti nel settore ospiti quelli sono“.

Non perdere questa opportunità unica di assistere a uno degli incontri più importanti della stagione calcistica! Acquista subito il tuo biglietto e fatti travolgere dall’emozione del calcio italiano in Europa.