Napoli sbornia Champions: ma il Milan va battuto anche in Serie A

Milan-Napoli sarà una triplice sfida ad aprile, si giocherà il 2 aprile per la Serie A e l’11 ed il 18 aprile per la Champions League.

Sta crescendo già a dismisura l’attesa per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli, valida per i quarti di finale. Spalletti e Pioli hanno detto la loro su un match che si prevede molto complicato, su entrambi i fronti.

Ma in città c’è grandissima euforia tra i tifosi azzurri che addirittura sognano l’accesso alla finale, visto un percorso che sulla carta pare più agevole.

Napoli: la Champions League non è tutto

Solo qualche giorno fa Carlo Ancelotti ha detto che il Napoli è avvantaggiato perché avendo tanto margine sulla seconda in classifica può permettersi di pensare maggiormente alla Champions League.

In effetti gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sull’Inter, ma questo non può far dormire sonni tranquilli agli uomini di Spalletti che ha catechizzato i suoi: vuole che pensino ad una partita per volta e niente altro.

Ecco perché il mister già nel pomeriggio ha martellato i suoi giocatori, in modo che debbano pensare solo alla trasferta di Torino. Gara difficile, ma che va vinta, magari per cercare di aumentare ancora di più il vantaggio in campionato.

Ma prima di Milan-Napoli di Champions League, ci sarà un altro match, quello del 2 aprile, valido per la Serie A, che va vinto ad ogni costo, perla classifica, per l’onore e per i 50 mila presenti allo stadio Maradona.