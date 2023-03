Tifosi Milan in estasi: “Napoli vedrai chi comanda in Champions League”

I quarti di finale di Champions League vedranno scontrarsi Milan e Napoli, due club che militano in Serie A.

La sfida tra Milan e Napoli è più calda che mai. Il 2 aprile si gioca Napoli-Milan, match di Serie A che serve ai rossoneri per il quarto posto ed agli azzurri per consolidare il primo posto in classifica, con 18 punti di vantaggio sull’Inter.

Ma in casa Milan c’è voglia anche di rivincita, perché la gara d’andata persa dai rossoneri grazie al gol decisivo di Simeone del Napoli, ancora brucia al popolo milanista.

Il web in queste ore è sommerso di messaggi di tifosi del Milan che lanciano la sfida al Napoli. C’è chi sottolinea che sicuramente sarà “una sfida difficilissima, contro una squadra molto forte“.

Ma in tutti c’è voglia di rivincita contro la squadra di Spalletti: “Pensano che sarà una passeggiata, ma la Champions League è l’habitat naturale del Milan” scrive un tifoso milanista, mettendo in evidenza i tanti titoli europei vinti dal club rossonero.

Sicuramente la rivalità si accenderà ancora di più nei prossimi giorni, intanto lo stadio Maradona è già vicinissimo al sold out dopo appena un giorno dalla messa in vendita dei biglietti per Napoli-Milan di Serie A, a dimostrazione che il match è molto sentito in città.