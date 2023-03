Napoli vincente Champions League: le quote si abbassano!

Le quote per un Napoli che vince la Champions League si abbassano, anche i bookmakers puntano sugli azzurri.

Il tecnico Luciano Spalletti ha avvertito che il Milan non sarà affatto una squadra semplice da battere. Anzi ha dato dell’incompetente a chi pensa che possa essere una passeggiata. Sull’altro fronte Stefano Pioli è pronto a dare battaglia, per mettere in chiaro che la differenza che c’è tra Milan e Napoli in campionato non è quella che dice la classifica di Serie A.

Vittoria Champions League Napoli, le quote

Intanto il mondo dei bookmakers crede in una vittoria degli azzurri. Dopo il sorteggio di Nyon le quote per la vittoria della Champions League, da parte del Napoli, si sono abbassate. Gli azzurri vengono dati a 4,50 da Snai e Planetwin, mentre Sisal paga 5 volte la giocata. Siamo più o meno sugli stessi livelli del Bayern Monaco.

Addirittura per i quotisti il Napoli è favorito rispetto al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Questo perché, almeno sulla carta, il Napoli potrebbe avere un percorso più ‘semplice’ per l’accesso alla finale. Infatti se gli azzurri dovessero vincere con il Milan giocherebbero con la vincente di Inter-Benfica. Mentre il Real Madrid si scontrerà con il Chelsea, invece quella tra Manchester City-Bayern Monaco, sembra una finale anticipata.