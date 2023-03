Checco Zalone: “Al Nord è pieno di terroni civilizzati. A Napoli è dura…”

Checco Zalone noto comico ed attore, ha rilasciato una intervista in cui parla delle differenza di pubblico da Nord a Sud.

Zalone al Corriere della Sera dice: “Il pubblico migliore è quello del Nord, perché è un coacervo, c’è di tutto. È pieno di terroni civilizzati. A Bologna ci sono più salentini che a Lecce; e i salentini per noi di Bari sono i veri terroni. Le città più difficili sono quelle che hanno un’identità culturale più forte: Firenze, Roma. La più dura in assoluto è Napoli“.

Poi il comico aggiunge: “Quella sera giocava il Napoli in Champions, ho dovuto chiedere scusa al pubblico perché lo spettacolo disturbava i telefonini su cui tutti seguivano la partita. E poi hanno avuto Totò e Troisi; mica stanno ad aspettare te. Totò è il più grande in assoluto, però Troisi lo sento più vicino. Anche se piaceva molto alle donne; e un comico per far ridere non deve s***are, o comunque non deve dare l’impressione di farlo”.