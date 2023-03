Gli studenti dell’IM Academy studiano le strategie di Scalping e Swing Market Engagement

L’impegno sui mercati finanziari non è mai stato così accessibile, e lo stesso si può dire per le informazioni sui mercati di asset class come azioni, valute e criptovalute. Chi è interessato può accedere a questi mercati tramite app su smartphone e online non mancano le informazioni sul funzionamento dei mercati. L’obiettivo di IM Academy, una piattaforma di formazione online, è quello di distillare questa marea di informazioni e di dotare gli studenti di strumenti digitali e di una mentalità ben informata per analizzare i grafici di mercato.

Alcune delle strategie di mercato più comuni sono il day trading, lo swing trading, lo scalping e il position trading. Essenzialmente, queste strategie si differenziano per i tempi in cui si svolgono: alcune comportano centinaia di operazioni al giorno, mentre altre richiedono una posizione a lungo termine di settimane, mesi o addirittura anni.

Gli studenti di IM Academy studiano principalmente gli approcci da brevi a intermedi: Strategie di scalping e di swing.

Strategie di scalping e strategie di swing

Lo scalping consiste nell’effettuare diversi scambi nell’arco di una sola giornata, un processo noto come approccio intraday. I partecipanti al mercato che seguono una strategia di scalping devono monitorare attentamente i piccoli movimenti di mercato e possono detenere le attività anche per pochi secondi. L’obiettivo è quello di accumulare una serie di piccoli guadagni su diversi scambi rapidi, spesso centinaia nel corso di una sola giornata. Idealmente, questo riduce al minimo il rischio di impegnarsi eccessivamente in una posizione, ma richiede un’analisi attenta e prolungata dei movimenti di mercato su scale temporali di minuti, secondi e ore.

Le strategie di swing coinvolgono scale temporali intermedie, di solito giorni o settimane. Come lo scalping, l’obiettivo è valutare i massimi e i minimi dell’attività di mercato per individuare i punti di entrata e di uscita, ma la differenza è che la scala temporale è più lunga. Ciò significa che il partecipante deve essere più paziente nell’attendere i punti di massimo e di minimo. L’aspetto positivo è che l’approccio dello swing trading richiede un monitoraggio dei movimenti dei grafici meno complesso e dispendioso in termini di tempo, ma i partecipanti si assumono potenzialmente un rischio maggiore a causa dell’impegno a lungo termine della posizione.

Alla IM Academy, gli studenti studiano entrambi questi approcci attraverso una serie di accademie diverse dedicate a vari mercati finanziari, tra cui i cambi, le valute digitali, le azioni e i futures.

Studiare i mercati con IM Academy

I diversi studenti della IM Academy hanno preferenze diverse per quanto riguarda gli stili di impegno sul mercato, con approcci diversi alle strategie basate sul tempo e sui modelli. Alcuni studenti potrebbero preferire un approccio all’analisi intraday più veloce e quindi studiare attraverso la TBX Academy, che mette in primo piano lo scalping.

Gli studenti possono anche imparare lo scalping con un approccio approfondito a mercati specifici presso la FRX Academy di IM Academy per i cambi, la DCX Academy per le valute digitali o la SFX Academy per i mercati azionari e dei futures. Chi preferisce una scala temporale più intermedia può studiare le strategie di swing anche in queste accademie.

Secondo un recente post sull’account Twitter di IM Academy, SFX è particolarmente adatto a un approccio a lungo termine. L’Accademia ha twittato: “L’Accademia SFX è eccellente per gli studenti … che sono disposti a imparare qualcosa che richiederà del tempo”.

Ogni accademia comprende lezioni video preregistrate, letture e opportunità di tutoraggio dal vivo con gli educatori di IM Academy attraverso le discussioni online di GoLive. Queste discussioni permettono agli studenti di discutere con gli educatori le loro strategie preferite e di studiare i processi che gli educatori preferiscono. Gli argomenti trattati nei materiali asincroni vanno dalle basi per i principianti di ogni mercato e strategia alle tecniche matematiche avanzate per l’analisi dei grafici, tra cui il ritracciamento di Fibonacci e le onde di Elliot. Queste tecniche applicano i rapporti all’attività dei grafici per analizzare i picchi e le valli dell’attività di mercato.

Per facilitare questo tipo di analisi dei grafici, IM Academy fornisce anche market tracker e app. Le applicazioni offrono suggerimenti strategici sullo smartphone dell’utente in base a strategie come lo scalping o lo swing.

Nel 2022, l’accademia ha rilasciato il suo “IMpowered Market Tracker”, che utilizza una tecnologia proprietaria per analizzare oltre 50 variabili di mercato e presentare all’utente una visualizzazione del momentum e della direzione del mercato. Gli studenti possono analizzare questa presentazione diretta del movimento del mercato nel momento che preferiscono per farsi un’idea di come si stanno muovendo i diversi mercati e per studiare come le loro strategie preferite si relazionano a questo movimento.

La chiave per gli studenti della IM Academy è studiare gli strumenti necessari per interpretare i grafici di mercato e determinare quale stile di impegno si adatta meglio alle loro preferenze individuali. Alcuni studenti preferiscono concentrarsi su un’unica strategia, mentre altri preferiscono un mix distribuito su mercati diversi, ad esempio facendo scalping in criptovalute e utilizzando una strategia swing nel mercato azionario.

Come ha spiegato Christopher Terry, CEO di IM Mastery Academy, in un recente video su YouTube, un partecipante al mercato dovrebbe sviluppare il proprio approccio partendo da una base di conoscenza e autocomprensione.

“Quando si fa qualsiasi cosa, qualsiasi attività, qualunque tipo di attività, è necessario un piano. Quando si guardano i mercati, bisogna avere una strategia ben delineata. Alcuni guardano solo alle onde di Elliot. Altri guardano solo al profilo del mercato. Altri si affidano alla stocastica”, ha detto Terry. “Dovete avere il vostro modello personale. Scegliete qualcosa da una parte, scegliete qualcosa da un’altra parte e fatelo vostro. Bisogna sempre cercare nuove informazioni e crescere”.

