Pellegatti punge il Napoli: ‘Champions, qualcuno festeggia già, meglio tacere'”

Champions League, il milanista Carlo Pellegatti punge il Napoli: ‘festeggiano già, meglio tacere. Ricordate Atene?'”.

Il giornalista Carlo Pellegatti, noto per la sua fede rossonera, ha commentato la sfida di Champions League tra Napoli e Milan, invitando alla cautela e alla concentrazione.

“Questa è la squadra, questo è l’allenatore che, dopo una straordinaria impresa, cercheranno di risalire la classifica in campionato e stupirci ancora in Europa. Stefano Pioli dovrebbe, a Napoli, tornare nella zona di conforto, chiamata 4-2-3-1. Mi auguro che inserisca finalmente Krunic o Pobega o Vranckx nel tridente avanzato”, ha dichiarato Pellegatti su MilanNews.

Il giornalista ha anche auspicato l’inserimento di alcuni giovani come Krunic, Pobega o Vranckx nel tridente avanzato. Tuttavia, ha criticato i tifosi del Napoli che festeggiano già il passaggio del turno e si immaginano protagonisti di inseguimenti mirabolanti ai danni del Milan.

“Da qualche parte leggo che molti, in altre contee e con altri colori, festeggiano già il passaggio del turno. Altri si immaginano presto protagonisti di inseguimenti mirabolanti ai danni del Milan. Fino a giugno, è meglio stare uniti, tacere, aspettare. Entrare in campo loro e in tribuna concentrati, emozionati e positivamente arrabbiati noi. “, ha affermato Pellegatti.

Infine, il giornalista ha ricordato un episodio passato in cui qualcuno posava con una finta Coppa dei Campioni, ma alla fine la vittoria era stata del Milan: “Già e accaduto una volta che, nelle piscine di un hotel di Atene, qualcuno posasse, i giorni prima, con una finta Coppa dei Campioni. È finita 4-0… ma per noi. Per il Milan!”.