“Minacce ultras del Napoli, salta amichevole dei fans Italia-Inghilterra”

Per motivi di ordine pubblico, l’amichevole tra i tifosi di Italia e Inghilterra in programma nella giornata di oggi a Napoli è stata cancellata a seguito di alcune minacce di aggressione ricevute dall’organizzatore dell’evento. La notizia è stata diffusa tramite il profilo Twitter della England Fans FC, una squadra di tifosi inglese che organizza partite amichevoli con i gruppi di tifosi del paese che li ospita. In questa occasione, la partita era stata organizzata in collaborazione con le rispettive Federazioni, ma purtroppo, a causa delle minacce ricevute dall’organizzatore, l’evento è stato annullato per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

ITALIA-INGHILTERRA: SALTA L’AMICHEVOLE TRA FANS

Garford Beck, l’organizzatore della partita, ha ricevuto delle minacce attraverso una lettera privata inviata tramite e-mail. La lettera avvertiva che pubblicizzare l’evento avrebbe messo in pericolo la sua incolumità e che 60 persone sarebbero venute a prenderlo. In seguito a queste minacce, si è deciso di annullare l’evento per evitare eventuali rischi e per garantire la sicurezza di tutti coloro che avrebbero partecipato.