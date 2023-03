Carlo Jacomuzzi dichiara che a Napoli la stampa aiuta la squadra e rende tutto più favorevole per i ragazzi di Spalletti

Carlo Jacomuzzi analizza la stagione del Napoli. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il presidente dell’AssOsservatori dichiara: “Il ct Mancini si sta prendendo da solo l’ausilio che non gli arrivi dai club. Oramai anche nelle primavere ci sono solo stranieri, ma dovremo aiutare il nostro calcio a coltivare talenti italiani. I talenti ci sono, ma facciamo fatica a scovarli. La Premier su Lobotka e Osimhen? Farebbero la differenza anche lì, forse solo lo slovacco dovrebbe lavorare più sull’immediatezza del proprio gioco. Osimhen non avrà alcuna difficoltà ad adattarsi in un calcio come quello inglese ed in Premier le sue doti sarebbero ancora più esaltate, visto che lì i difensori non sono forti come da noi”.

Jacomuzzi ritiene che Osimhen e Lobotka farebbero la differenze anche in Premier League

Jacomuzzi ha poi proseguito: “Non è mai facile resistere a certe cifre, non conviene a nessuno trattenere un calciatore scontento. Abbiamo degli esempi chiari dal passato. La stagione è decisa da momenti, ora viene tutto facile agli azzurri ed è facile trattenere i campioni quando sei al primo posto in classifica. E poi il Napoli vive un clima sereno come pochi, con la stampa che aiuta e rende tutto ancora più favorevole. Se facciamo l’esempio sul caso Leao, non possiamo paragonare le cose. I giochi di potere dei procuratori fanno sempre la differenza, non dimentichiamolo mai. Il Napoli può vincere la Champions per davvero? E’ sempre difficile, piano con i voli pindarici. Tutte le squadre a questo punto hanno un potenziale importante”.