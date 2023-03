Mancini: “Napoli calcio internazionale, sono fortissimi”

Roberto Mancini commissario tecnico della nazionale italiana di calcio ha parlato anche del Napoli e della corsa scudetto.

Mancini ospite di Supertele su DAZN ha detto: “Credo che oramai il Napoli vada via liscio verso lo scudetto, mentre per la zona Champions League è ancora tutto aperto. La squadra di Spalletti gioca un calcio internazionale davvero incredibile. In attacco poi sono fortissimi. Hanno due o tre giocatori davvero straripanti”.

Poi su Raspadori ha detto: “Faccio molto affidamento su di lui. A parte questo momento in cui è infortunato ma lui gioca e questo è un bene. Faccio molto affidamento su Scamacca e Gnonto. Non abbiamo grande scelta, ma a questi ragazzi va dato tempo, possono sbagliare qualcosa ma imparano in fretta”.