Milan pari con la Salernitana: resta a distanza siderale dal Napoli

Il Milan pareggia con la Salernitana con il risultato di 1-1 al gol di Giroud risponde la rete di Dia, fallito sorpasso all’Inter.

Il Milan viene fermato in casa dalla Salernitana che riesce ad acciuffare un pareggio importantissimo per la corsa salvezza. Il punto serve a poco al Milan che doveva vincere per scavalcare l’Inter e issarsi solitario al secondo posto.

Con questo pareggio i rossoneri restano al terzo posto a 20 punti dal Napoli capolista. Per quanto riguarda la zona Champions League resta tutto invariato. Mentre la Juventus di Allegri con la vittoria con la Sampdoria spera di poter ritornare in corsa Champions League, anche perché a Torino sono convinti che i 15 punti di penalità verranno cancellati.