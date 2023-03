Napoli official club, Avenia: “Composto gruppo di lavoro, faremo la nostra parte”

Rosario Avenia parla della possibilità di creare gli official club Napoli, proposta fatta ad Aurelio De Laurentiis.

L’idea di creare gli official club del Napoli è in piedi già da tempo, a spiegarlo è Rosario Avenia, presidente del club Napoli di Santa Maria Capua Vetere e vice presidente di Uanm (Unione Azzurra Nel Mondo).

Il primo tentativo avviato a Dimaro già qualche anno addietro, però, è fallito. Recentemente questa idea è tornata in auge, con De Laurentiis che ha incaricato Avenia davanti alla platea, ed i giornalisti, presenti all’Università Vanvitelli di Caserta.

Napoli official club: il punto della situazione

Dopo l’investitura Avenia ha provveduto a creare un gruppo di lavoro, che avrà il compito di mettere in piedi un network di club Napoli da presentare poi alla SSCN. Questa deve essere la prima tappa, poi ovviamente bisognerà trovare la formula giusta, gli accordi ed i dettagli con la società azzurra, che chiaramente dovrà tutelare i suoi interessi.

Ma il Napoli, che assume sempre di più una dimensione internazionale, ha necessità di avere anche questo tipo di struttura. Basti pensare che tutte le grandi squadre in Europa hanno fan club ufficiali, che sono una risorsa, anche economica, per la società, oltre che rappresentare un filo diretto con i tifosi. Nel video che segue è lo stesso Rosario Avenia a raccontare come si ci sta muovendo per la creazione degli official club.