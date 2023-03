Official club del Napoli possono diventare realtà, la proposta di De Laurentiis a Rosario Avenia

Aurelio De Laurentiis conferisce a Rosario Avenia, vice presidente di Uanm l’incarico di formare il network per gli official club del Napoli.

Una società importante come la SSCN ha necessità di avere degli official club. Un segno distintivo che andranno a creare un presidio costante dell’identità azzurra e che potranno avere un rapporto sano e duraturo con il club partenopeo. Un dialogo che permetterà anche di affinare l’intesa ed accorciare le distanze tra club e tifosi, per dialogare anche su quelle tematiche come l’accesso di bandiere e tamburi allo stadio Maradona, che possono creare ulteriore collante verso la squadra che fa battere il cuore a milioni di tifosi nel mondo.

Gli official club del Napoli: la proposta di Aurelio De Laurentiis

L’idea è stata di nuovo inoltrata da Rosario Avenia, vice presidente di UANM (Unione azzurra nel mondo) e presidente del club Napoli di Santa Maria Capua Vetere. Un discorso effettuato durante l’intervento di De Laurentiis all’università Vanvitelli di Caserta.

“Il discorso degli official club era già stato avviato qualche anno fa a Dimaro, ma poi l’idea si è raffreddata. Come possiamo fare per riprenderla?” Ha chiesto Avenia. A quel punto è arrivato l’incarico ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis che ha detto: “Offro a lei l’incarico di rappresentare tutti i club italiani in Italia e nel mondo, faccia un network li rappresenti ed io la nomino presidente. Ma facciamo le cose serie, facciamo cose da grande club moderno che si proietta nel futuro“.

Un incarico che è stato accettato con grande entusiasmo dal vice presidente di UANM, che ora dovrà lavorare per costituire un network che possa racchiudere tutte le varie anime azzurre sparse sul globo. Avere gli official fan club del Napoli sarebbe sicuramente un segno di crescita importante per la società ed i tifosi azzurri, visto che tutti i grandi club in Italia ed in Europa hanno questo tipo di network.