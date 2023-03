De Laurentiis all’Università Vanvitelli a Caserta: “Io tifoso del Napoli e della città” VIDEO E FOTO

Aurelio De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta per presentare il corso ‘Giuridicità delle regole del calcio’ presenti Gravina Figc e Casini per la Lega di Serie A.

Dal nostro inviato a Caserta Domenico Vastante – Il presidente del Napoli è uno dei protagonisti della presentazione del corso all’Università Vanvitelli di Caserta, insieme con il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, che è anche docente alla scuola IMT Alti Studi di Lucca.

De Laurentiis e gli altri ospiti sono stati accolti in mattinata dal Magnifico Rettore dell’Università Giovanni Francesco Nicoletti. Il primo ad intervenire è stato Gabriele Gravina che ha elogiato il mondo del calcio, ma ha chiesto un confronto aperto e maturo tra le varie istituzioni. Il presidente della Figc ha lasciato prima del tempo l’impegno campano, perché si è dovuto recare a Roma per incontrarsi con alcuni dirigenti per l’organizzazione di Euro 2032.

De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta: cosa ha detto

Molto atteso l’intervento del presidente del Napoli, che ha voluto rispondere subito al professor Guido Clemente di San Luca che aveva chiesto: “Ho un dubbio amletico, ma De Laurentiis è tifoso del Napoli o no?”

La risposta del presidente della SSCN non si è fatta attendere ed è stata chiara è deciso: “Sono tifoso del Napoli, come della città di Napoli“, una affermazione che ha scatenato gli applausi di tutti i presenti in sala.

Ma De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta ha anche denunciato uno stato “assente” nella gestione del calcio, che resta una grandissima azienda italiana. Così come ha sottolineato il “grosso problema dei procuratori“, tanto che il presidente sta cercando di capire come si può fare affinché “una società detenga la procura di un calciatore, mi sarebbe piaciuto tanto chiederlo a Gravina“.