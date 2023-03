De Laurentiis su Napoli-Lazio: “Sarri paraculo. Ai loro tifosi con petardi e fumogeni”

Aurelio De Laurentiish ha parlato anche di Napoli-Lazio durante il suo intervento all’Università Vanvitelli di Caserta.

Dal nostro inviato Domenico Vastante – Il presidente del Napoli ha utilizzato parole per quanto riguarda quello che è accaduto durante Napoli-Lazio: “Noi vietiamo praticamente tutto ai nostri tifosi, ed invece loro sono riusciti ad entrare con petardi e fumogeni e questo ha permesso il ferimento di un ragazzino, che è rimasto ustionato“. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il giovane tifosi, ma resta l’allarme per quanto accaduto durante il match.

Basti pensare che i tifosi del Napoli hanno protestato e chiesto un incontro ad Aurelio De Laurentiis perché vogliono semplicemente portare tamburi e bandiere allo stadio, che fino ad ora è stata vietata, mentre ai tifosi della Lazio è stato permesso di far entrare di tutto.

Restando su Napoli-Lazio, De Laurentiis all’Università Vanvitelli ha detto: “Giocando contro di noi Sarri ha cambiato la sua tattica ed ha dovuto snaturare il suo gioco. Ha frenato i due terzini che hanno un ruolo fondamentale nel gioco del Napoli“.