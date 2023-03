“Presidente vinciamo la Champions?” Risposta da applausi di De Laurentiis

I tifosi del Napoli sognano la vittoria della Champions League, ne ha parlato anche il presidente De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta.

Dal nostro inviato a Caserta Domenico Vastante – Il Napoli, nonostante la sconfitta con la Lazio, mantiene ancora quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un margine di vantaggio che fa stare sereni i tifosi del Napoli che continuano a dare quasi per scontata la vittoria dello scudetto.

Ecco perché il pensiero di molti è già rivolto alla Champions League, anche perché gli azzurri hanno già vinto la gara di andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Ma quello che conforta maggiormente i tifosi partenopei è il gioco del Napoli, in grado di dominare sia in Italia che in Europa.

De Laurentiis e la Champions League con il Napoli

Non è un mistero che anche il presidente del Napoli vorrebbe vincere la Champions League. De Laurentiis è affascinato dal ruolo internazionale, sarà per la sua propensione di imprenditore cinematografico, ma se proprio si dovesse scegliere lui prenderebbe la Champions e non lo scudetto.

Di Champions League ha parlato De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta. Ma il presidente è voluto restare sullo scaramantico, quando uno dei presenti in sala gli ha chiesto: “Presidente la vinciamo la Champions?” A quel punto è arrivata la risposta del numero uno della SSCN: “Bisogna essere silenziosi, perché le onda negative si propagano…”.