De Laurentiis non ha dubbi: “Col Bari in Serie A lo vendo”

Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle multiproprietà e lo ha fatto durante un incontro all’Università Vanvitelli di Caserta.

Dal nostro inviato Domenico Vastante – Sono tanti i temi trattati da Aurelio De Laurentiis durante l’incontro a Caserta all’Università Vanvitelli. Il presidente del Napoli si è detto assolutamente tifoso della squadra e soprattutto della città partenopea, ma ha affrontato anche il discorso Napoli-Lazio.

Ma il presidente della SSCN si è soffermato anche sul tema della multiproprietà. Il Bari attualmente è secondo in classifica e può essere promosso in Serie A, in quel caso la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a vendere una delle due società. A quel punto la scelta è già fatta, ecco quanto ha detto De Laurentiis: “Lotto per equiparare il Sud al Nord e sono proprietario anche del Bari: mi dicono sempre cosa succederà se dovesse essere promosso, lo cederemo a chi ci darà la garanzia di saper gestire una squadra di calcio come una opera“.