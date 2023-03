De Laurentiis che bordata alla Serie A, la frase sui bilanci che fa arrabbiare tutti! – VIDEO

Aurelio De Laurentiis protagonista all’Università Vanvitelli di Caserta, il presidente del Napoli ha detto: “Società italiane tutte in rosso“.

Il Napoli fa del bilancio e dei conti in regola uno dei suoi vanti principali. Se gli azzurri riusciranno a vincere il campionato in questa stagione lo faranno senza fare il passo più lungo della gamba. Anzi, paradossalmente, riuscirebbero a farlo nella stagione in cui la SSCN ha deciso di ridurre i costi, facendo un taglio netti agli ingaggi e rivoluzionando la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Dal punto di vista del bilancio il Napoli è un esempio concreto di gestione sana, con una società che non ha mai accettato compromessi ed ha sempre agito secondo le regole. Ne parla anche Aurelio De Laurentiis all’Università Vanvitelli di Caserta in cui dice: “Voglio sottolineare che le società italiane sono tutte in rosso e nonostante tutto partecipano ai campionati…“.

Un’affermazione importante quella di De Laurentiis perché fatta da un presidente di una delle più importanti società di calcio in Italia. Un’affermazione pubblica che mette in evidenza lo stato del calcio italiano, che si continua a sorreggere su debiti e prestiti e talvolta anche su escamotage illeciti per falsificare i bilanci, come hanno dimostrato le recenti sentenze della procura federale. Una verità importante quella detta dal presidente del Napoli, che sempre stato fautore di un calcio in cui bisogna tenere sempre ben in ordine i bilanci, un argomento che fa arrabbiare molte altre società, anche di grande livello, i cui conti non sempre sono in ordine.