Nuovo Club Napoli a Roccapiemonte: c’è anche Calaiò

A Roccapiemonte in provincia di Salerno nasce un nuovo club Napoli, alla presentazione anche Emanuele Calaiò.

L’Arciere Calaiò ha tenuto a battesimo il nuovo club Napoli di Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Grande partecipazione al taglio del nastro che ha visto protagonista l’ex attaccante del Napoli, che rimane nei cuori di tutti i tifosi azzurri.

“Sono veramente felice per l’inaugurazione di questo club, che rappresenta un punto di riferimento per i tantissimi tifosi presenti su questo territorio” ha detto il presidente Alfio Mastrangelo che insieme con il segretario Nicola Giancone hanno voluto fortemente avere un nuovo presidio azzurro in terra salernitana.

Il club Napoli di Roccapiemonte farà parte del gruppo UANM (Unione azzurra nel mondo) che racchiude ben 80 club in Italia ed in tutto il mondo. All’inaugurazione presente anche il presidente di Uanm Bruno Magliano. Una grande festa che avviene nel corso di una “stagione straordinaria, in cui si spera che oltre a questo inaugurazione si possa festeggiare anche qualche vittoria importante, insieme con tutti gli altri club e tifosi azzurri” ha fatto sapere il presidente Mastrangelo.