I tifosi del Napoli incantano Sassuolo: invasione azzurra, le foto dei club UANM

I tifosi del Napoli si sono recati in migliaia al Mapei Stadium per assistere alla sfida col Sassuolo, folta la delegazione dei club Uanm.

La sigla che sta per Unione Azzurra Nel Mondo, raccoglie tantissimi tifosi e Sassuolo è stato un po’ epicentro di un incontro tra moltissimi tifosi del Nord Italia che hanno dato spettacolo al Mapei Stadium.

Una invasione pacifica quella dei tifosi del Napoli che hanno cantato, gioiato ed esultato con grandissima correttezza, continuando a sostenere per tutta la partita il Napoli. Estasiati dalle magie di Osimhen e Kvaratskhelia in campo, i tifosi del Napoli hanno veramente incantano sugli spalti.

Alla fine tutti si sono lasciati andare al canto che sta emozionando tutti i tifosi azzurri nel mondo: “La capolista se ne va” gridato a squarciagola. Perché ora tutti credono ancora di più allo scudetto, una parola che non si pronuncia ancora ad alta voce, ma in cui tutti credono.

Un sogno che si sta realizzando anche grazie ai supporters azzurri, perché in Sassuolo-Napoli non è mai mancato il sostegno dei tifosi, in molti casi sembrava che la squadra di Spalletti stesse giocando in casa.