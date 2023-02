Spalletti: “Dobbiamo restare calmi, partita fatta bene. Ecco come sta Osimhen”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Sassuolo-Napoli, il tecnico azzurro ha rassicurato tutti su Osimhen: “Sta bene”.

Spalletti predica calma a fine partita ed ai microfoni di Dazn con Ciro Ferrara che paragona il Napoli a quello di Guardiola, dice: “Bisogna stare calmi, molto calmi. È vero ci mettiamo molta grinta nel riconquistare palla, ma oltre questo oggi ho visto una squadra che anche nelle piccole cose, come il palleggio e la gestione, ha fatto molto meglio delle altre partite“.

Spalletti ha anche rassicurato tutte sulle condizioni di Osimhen: “Da quello che abbiamo visto fino ad ora non è nulla di grave. Solo un po’ di stanchezza perché lui non riesce a gestirsi in alcun modo. Sembra sempre che debba fare gli ultimi due metri, poi si mette a correre dietro a tutti e ne fa altri duecento di metri“.

Dopo Sassuolo-Napoli, Spalletti aggiunge: “La squadra di Dionisi è molto forte, quindi è normale che qualche volta siamo andati in difficoltà. Ma la squadra ha fatto una prestazione veramente incredibile. Merito dei ragazzi che ci mettono grande grinta ed anche se siamo in un buon momento, nessuno abbassa l’intensità“.

Spalletti si proietta anche verso la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: “È una squadra fortissima, molto tecnica. Ma è una squadra abituato a giocare la singola partita, hanno una grande mentalità. Loro hanno vinto l’Europa League e sono davvero bravi ad essere concentrati sul singolo match. Noi invece in questo non siamo ancora molto bravi, ma ci stiamo lavorando. Dobbiamo capire che ogni partita è quella decisiva“.