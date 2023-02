“La capolista se ne va” il tweet di Aurelio De Laurentiis fa impazzire i tifosi del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha scritto un tweet al termine di Sassuolo-Napoli, partita vinta dagli azzurri 2-0 con gol di Kvaratskhelia e Osimhen.

“La capolista se ne va! Bravi” ha scritto Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli al termine del match con il Sassuolo. Il presidente ha esultato in questo modo per la ventesima vittoria in campionato della squadra di Spalletti.

Sassuolo-Napoli non è stata una partita facile, come ha detto anche Luciano Spalletti, ma è stata portata a casa grazie ad una prova di grande maturità degli azzurri, ma anche grazie a due prodezze fantastiche, quelle di Osimhen e Kvaratskhelia.

Gol che hanno fatto impazzire i migliaia di tifosi del Napoli presenti al Mapei Stadium, che hanno cantato proprio: “La capolista se ne va”. Infatti per ora il Napoli ha 18 punti di vantaggio sull’Inter che è seconda, ma deve giocare il suo match.