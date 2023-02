Dionisi: “Con Berardi in campo sarebbe stato diverso. Arbitro? Con le grandi squadre…”

Alessio Dionisi allenatore del Sassuolo parla della sfida con il Napoli, match perso per 2-0 con gol di Kvaratskhelia e Osimhen.

Dionsi ai microfoni di Dazn dice: “Abbiamo affrontato una squadra forte ed in fiducia, questo si è visto in maniera evidente. Peccato però perché potevamo riaprirla in più occasioni. Potevamo pareggiare subito dopo il primo gol con Laurentiè, potevamo restare attaccati. Poi il Napoli è forte, ma ha schierato i migliori in campo, noi invece non uno non abbiamo potuto schierarlo, sono convinto che con lui (Berardi infortunato, ndr) sarebbe stato diverso“.

Dionisi si lamenta anche un po’ dell’arbitro Colombo di Sassuolo-Napoli e dice: “Il gol era da annullare è giusto, però quando giochi contro le grande squadre magari le mezze cose… Ma lasciamo stare non voglio fomentare nulla. Il vero rammarico è non aver fatto gol, alla fine ha vinto la squadra che meritava“.

Dionisi poi aggiunge: “Sicuramente devo fare i complimenti ai miei giocatori perché hanno veramente una grande prestazione. Ma questo non ci può bastare, perché noi abbiamo avuto delle ottime occasioni, invece non siamo riusciti a fare gol. Ho detto ai miei ragazzi di andare in campo di aver gran rispetto per l’arbitro, ma di non avere così tanto rispetto per gli avversari, altrimenti perdevamo sicuramente“.