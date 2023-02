Elmas sullo scudetto: “Pensiamo solo a dare il massimo. I tifosi sono incredibili”

Eljif Elmas ha parlato al termine del match Sassuolo-Napoli, che ha portato la quarta vittoria in trasferta consecutiva per gli azzurri.

Elmas ai microfoni di Dazn non vuole parlare di scudetto e dice: “Non pronunciamo questa parola perché ci sono ancora tante partite da giocare e dobbiamo fare ancora molto. Col Sassuolo abbiamo fatto un’ottima partita, su un campo molto difficile“.

Elmas ricorda il pareggio dello scorso anno col Sassuolo e dice: “Sapevamo che qui era difficile, quindi questa sera abbiamo fatto qualcosa in più. Qualche volta bisogna anche soffrire per arrivare alla vittoria, perché giochiamo contro una squadra come il Sassuolo che è riuscito a battere anche team molto forti come Milan e Lazio ad esempio. Fiducia Spalletti? Io do sempre il massimo, quando gioco dal primo minuto o quando entro dalla panchina, spero di fare bene, anche perché stiamo facendo una stagione incredibile“.

Il centrocampista poi fa anche i complimenti ai tifosi: “I tifosi del Napoli sono caldissimi ed anche stasera hanno fatto qualcosa di incredibile. Speriamo di potergli dare altre gioie“.