De Laurentiis ha preso una decisione importante su Spalletti

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che sta guidando gli azzurri allo scudetto.

Repubblica parla di un accordo praticamente già trovato tra la società ed il tecnico del Napoli. Ecco quanto si legge sul quotidiano oggi in edicola: “E’ tutto già scritto e pronto e si tratta solo di formalizzarlo. Per il presidente Aurelio De Laurentiis è solo una formalità: c’è una clausola unilaterale per prolungare fino al 2024 e il presidente può esercitarla in qualsiasi momento e lo farà“.

Poi aggiunge: “Non è da escludere che lo faccia anche in anticipo rispetto alla scadenza di maggio per dare un segnale di forte continuità a squadra e ambiente in questo rush finale decisivo per il grande traguardo. Il tecnico è ovviamente felice di proseguire e non è da escludere che le parti poi gettino le basi per un nuovo discorso fino al 2025. C’è infatti la piacevole sensazione che siano state gettate le basi per un ciclo vincente“.