Napoli, rinnovo Meret: quella stretta di mano gli è valsa un triennale

Alex Meret ha firmato un rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2024, ma ci sono altre opzioni per allungare la permanenza in azzurro.

Meret si sta guadagnano il prolungamento di contratto a suon di ottime prestazioni. Oramai il suo ruolo da primo portiere del Napoli non è assolutamente in discussione. Nemmeno la presenza di Sirigu lo ha traballare ed ora che ha Gollini (altro portiere di ottimo livello) come secondo, riesce comunque ad avere grande personalità e sfoderare ottime prestazioni. In questa stagione Meret è stato fondamentale in alcune partite ed ha dimostrato una crescita importante.

Rinnovo Meret: le novità

I casa Napoli si parla già di futuro con Kvaratskhelia pronto a firmare un nuovo accordo, mentre per Osimhen la strada è nettamente in salita. La situazione legata al rinnovo di Meret, viene invece trattata da Corriere dello Sport che scrive: “Il portiere Alex Meret ha avuto la possibilità di firmare nel luglio scorso il nuovo accordo con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Quella mano stretta gli è valsa una specie di triennale: insieme fino al 2024 e poi adeguamento automatico fino al 2025, nel caso in cui nella prossima stagione giochi il 70% delle partite. Un dettaglio inedito“.