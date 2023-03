“Napoli scudetto e Osimhen gli obiettivi di De Laurentiis” ma piovono offerte

Aurelio De Laurentiis vuole tenere Victor Osimhen al Napoli, anche in caso di vittoria dello scudetto, ma piace a Psg, Chelsea e Manchester United.

Dire che c’è la fila per Victor Osimhen è dir poco. Il giocatore oramai è nel mirino di qualsiasi top club europeo, anche perché sta segnando con regolarità oltre ad aver un rendimento sempre alto, anche quando non timbra il cartellino dei marcatori.

Napoli: scudetto e Osimhen

Ciro Venerato della Rai fa sapere che l’obiettivo in questo momento per la società azzurra è duplice: “Vincere lo scudetto e tenere in azzurro Osimhen. Il primo sembra più semplice del secondo. Aurelio De Laurentiis sa perfettamente sarà difficile trovare un accordo con il nigeriano. Ecco perché la società partenopea sta lavorando per trovare un sostituto“.

Osimhen piace al “Psg che vanta rapporti importanti con il Napoli, vedi gli affari Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz. Inoltre Osimhen è un pupillo di Galtier e Campos, che lo hanno lanciato al Lille. Ma la Prermier League – continua Venerato – resta la meta preferita. Il Napoli per cedere Osimhen, anche in caso di scudetto, chiede almeno 150 milioni di euro“.

Della possibile uscita di Osimhen parla anche Il Mattino che è lapidario: “Impossibile discutere con lui il ritocco all’insù del contratto. Piovono offerte di ogni genere al suo agente. Trattenerlo sembra davvero una missione impossibile“.