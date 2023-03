Napoli-Lazio: sconfitta dolorosa, Osimhen ed Edo De Laurentiis discorso alla squadra

Victor Osimhen ed Edo De Laurentiis hanno caricato la squadra negli spogliatoi dopo la sconfitta del Napoli con la Lazio.

Gli azzurri hanno perso una partita che non meritavano di perdere. Sicuramente un match non giocato ai soliti livelli, ma di certo il Napoli ci ha provato fino alla fine. Per questo motivo la sconfitta ha fatto ancora più male, come si è visto anche sui volti e nei gesti di Kim e Kvaratskhelia usciti praticamente distrutti dal terreno di gioco, sia fisicamente che psicologicamente.

Ma negli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona c’è stato un altro momento importante, il discorso di Osimhen e di Edo De Laurentiis alla squadra. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno: “I volti a fine partita erano affranti, molto dispiaciuti. Osimhen da leader ha fatto un discorso ai compagni, trasmettendo la carica giusta per pensare già alla partita contro l’Atalanta. La società anche ha scelto di stare vicina alla squadra, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis negli spogliatoi ha fatto i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento, l’intensità e soprattutto per il percorso compiuto finora. «Ripartire insieme. Per lei» con l’hashtag Tutto per lei dedicato ad una citazione di Spalletti, così il Napoli ha comunicato sui social“.