Napoli, Osimhen discorso alla squadra. Zielinski svela il retroscena dello spogliatoio

Victor Osimhen dopo la sconfitta contro la Lazio, ha parlato alla squadra. Lo spogliatoio del Napoli resta sereno e compatto.

Il Napoli subisce la sua prima sconfitta in casa contro la Lazio, interrompendo la striscia di otto vittorie consecutive. Osimhen non riesce a segnare per la nona partita consecutiva. La squadra di Spalletti non è stata brillante come al solito, permettendo alla Lazio dell’ex Sarri di vincere la partita con un gol di Vecino. Nonostante la delusione per la sconfitta, i calciatori del Napoli hanno ricevuto applausi e incoraggiamenti dal pubblico di casa, dimostrando la grande maturità della tifoseria partenopea.

Il Napoli non perdeva in casa da quasi un anno, ossia dal 10 aprile 2022, quando è stata sconfitta dalla Fiorentina. Da quel momento in poi, la squadra di Luciano Spalletti aveva imposto un ritmo altissimo di gioco, collezionando 12 vittorie e 2 pareggi, prima del match di ieri sera contro i biancocelesti.

Il Napoli è apparso meno brillante e concreto del solito, e Maurizio Sarri è stato bravo a sfruttare la situazione, violando lo stadio Diego Armando Maradona. Nonostante il passo falso, i calciatori del Napoli hanno ricevuto gli applausi e gli incoraggiamenti del pubblico di casa, che ha dimostrato grande maturità e affetto nei loro confronti.

Negli spogliatoi gli azzurri erano molto delusi per la sconfitta, che non sono abituati a subire in questa stagione. Tra i più dispiaciuti c’erano Kim e Osimhen, il quale ha approfittato della situazione per rivolgere un breve discorso alla squadra. Il bomber ha invitato tutti ad essere più reattivi e grintosi in alcune situazioni, ma allo stesso tempo ha trasmesso fiducia allo spogliatoio riguardo a un pronto riscatto nella prossima gara contro l’Atalanta. Lo spogliatoio resta sereno e compatto.

Zielinski ai microfoni di SKY sport, ha rivelato: “Osimhen, ha fatto un breve discorso alla squadra. Il bomber ha invitato tutti ad essere maggiormente reattivi e grintosi in alcune situazioni, ma allo stesso tempo ha tramesso fiducia allo spogliatoio in merito a un pronto riscatto nella prossima gara contro l’Atalanta. Lo spogliatoio resta sereno e compatto.

Eravamo delusi, c’era rammarico per aver perso un match importante contro una squadra forte. L’importante è restare concentrati e positivi, una sconfitta non può rovinare tutto quello che abbiamo fatto. Sicuramente vogliamo vincerle tutte, non pensiamo al distacco, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli della nostra forza e del fatto che stiamo facendo ottime cose, dobbiamo restare concentrati per l’Atalanta che ci mette spesso in difficoltà”.