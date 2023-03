Il Napoli sbatte sul muro della Lazio. Colpo a sorpresa di Sarri

La Lazio di Sarri espugna il Maradona e batte il Napoli grazia ad una rete di Vecino. La traversa e un miracolo di Provedel negano il pari agli azzurri.

La Lazio di Maurizio Sarri sorprende il Napoli con una tattica perfetta e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions. La partita, preparata nei dettagli da entrambi gli allenatori, si è conclusa con un gol da fuori area di Vecino che ha spezzato gli equilibri a metà ripresa. Il Napoli ha cercato in tutti i modi di pareggiare, ma gli sforzi di Osimhen e Kim si sono infranti sulla traversa o sul miracolo di Provedel. Inoltre, anche Milinkovic-Savic ha sfiorato il gol su punizione, ma la traversa gli ha negato la gioia del gol.

Il match è stato caratterizzato da un primo tempo con poche occasioni da gol. La migliore occasione è stata un colpo di testa di Vecino che è stato fermato quasi sulla linea da Di Lorenzo. Nel secondo tempo, il Napoli sembrava poter prendere il sopravvento, ma la bordata di Vecino dalla distanza ha cambiato la storia della partita.

Questa vittoria rappresenta un grande risultato per la Lazio di Sarri, che ha dimostrato di saper mettere in pratica una tattica efficace e di non avere paura dei grandi avversari. Questo risultato potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica finale e sulla lotta per la qualificazione in Champions League. Inoltre, il gol di Vecino potrebbe essere un ulteriore impulso per la Lazio, che potrebbe trovare maggiore fiducia e motivazione in vista delle prossime sfide.

NAPOLI-LAZIO 0-1 IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera (93’Zedadka); Anguissa (71’Elmas), Lobotka (82’Ndombele), Zielinski (82’Zielinski); Lozano (71’Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (88’Cataldi); Felipe Anderson (59’Pedro), Immobile, Zaccagni (82’Cancellieri)

GOL: 67’ Vecino

ASSIST:

ARBITRO: Pairetto

AMMONIZIONI: Patric, Osimhen, Marusic

LA CRONACA DI NAPOLI-LAZIO

5’- SALVATAGGIO SULLA LINEA DI DI LORENZO! VECINO aveva spizzato sul secondo palo una punizione di LUIS ALBERTO, provvidenziale l’intervento di testa del difensore.

58’- ZIELINSKI! OSIMHEN smorza un suggerimento dalla destra, pallone perfetto per ZIELINSKI che chiude troppo il mancino e non inquadra la porta dal limite.

67’- GOLAZO DI VECINO! L’ex Inter si coordina e impatta bene dalla distanza dopo una corta respinta di Kvaratskhelia. Bordatache si infila all’angolino.

79’- CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Traversa di OSIMHEN (di testa) su cross di KVARATSKHELIA, sulla respinta KIM schiaccia di testa e trova il miracolo di PROVEDEL!

91′- Traversa di MILINKOVIC SAVIC su punizione, era rimasto fermo MERET.