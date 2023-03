Mascherina Osimhen spopola al “Maradona”: tutti pazzi per il nigeriano

La mascherina di Victor Osimhen spopola al “Maradona”: tutti pazzi per il bomber nigeriano del Napoli

L’Osimhen-mania ha preso d’assalto la città di Napoli. Non c’è un giorno in cui non venga creato un qualcosa legato al bomber nigeriano. Ed in effetti, in questi ultimi giorni, le menti creative napoletane hanno dato vita ad una vera e propria lista di invenzioni. In primis ha fatto il botto la canzone Osimhen di Alex Garini, che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni sui social sulle varie piattaforme. Ma non solo effetti sonori, in una città come Napoli non potevano mancare tante prelibatezze culinarie riferite all’ex attaccante del Lille.

Osimhen-mania a Napoli, con maschere, pizze e torte per il bomber nigeriano

Una nota pasticceria ed anche una pizzeria hanno inventato una torta al cioccolato ed una pizza in onore di Victor Osimhen, uno dei leader principali della stagione azzurra. Oltre ai 21 goal stagionali tra campionato e Coppa, Victor ha cambiato completamente atteggiamento rispetto al passato ed ora è sempre pronto a motivare i propri compagni, anche se commettono errori durante le partite.

Ultima in ordine di invenzione è la mascherina con la scritta Osimhen che sta spopolando all’esterno ed all’interno del “Maradona” prima della partita della Lazio, con diverse persone che si sono ingegnate per rifare la mascherina in carbonio dell’attaccante nigeriano, ovviamente in plastica. In tanti, tra grandi e piccini, stanno acquistando le mascherine. L’Osimhen-mania è appena iniziata.