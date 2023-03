Osimhen in giro per Napoli con la sua Mercedes azzurra, scatena i tifosi – VIDEO

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha personalizzato la sua Mercedes Classe G con una livrea azzurra, in perfetto stile con la maglia della squadra.

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è diventato un vero e proprio simbolo della città partenopea. Ormai da un anno e mezzo, gira per le strade di Napoli a bordo della sua Mercedes Classe G azzurra, che richiama in modo evidente la maglia della sua squadra. Proprio grazie a questa scelta di stile, un gruppo di tifosi l’ha riconosciuto per strada e ha deciso di immortalare l’attimo su video.

Osimhen è stato fondamentale per il successo del Napoli in campionato, segnando diversi gol e conquistando il cuore dei tifosi. La sua scelta di personalizzare la sua auto, conferendo un tocco di azzurro alla carrozzeria, è stata molto apprezzata dai suoi fan e ha reso l’attaccante nigeriano ancora più vicino alla città e alla squadra.

La Mercedes azzurra di Osimhen

La scelta di guidare una Mercedes Classe G, un SUV di lusso con un design spigoloso e sportivo, ma al tempo stesso elegante e raffinato, conferisce ulteriore carisma e fascino alla sua figura.

Non solo un’auto dall’aspetto accattivante, la Mercedes Classe G di Osimhen è dotata di un potente motore V8 da 4.0 litri, capace di erogare una potenza di 421 CV e una coppia massima di 610 Nm. Questo SUV di lusso, a seconda della versione, supera i 119mila euro di prezzo, il che lo rende un oggetto di desiderio per molti appassionati di auto.

Osimhen è divenuto un’icona per la città di Napoli, rappresentando un’immagine forte e simbolica del legame tra la squadra e i suoi tifosi. La sua Mercedes Classe G azzurra è un segno tangibile della sua passione per la squadra e per la città, e un punto di riferimento per tutti coloro che condividono la sua passione. Grazie a gesti come questi, il calciatore nigeriano ha conquistato il cuore dei napoletani e dei tifosi del Napoli, diventando una vera e propria leggenda del calcio partenopeo.