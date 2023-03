L’uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen fa impazzire i tifosi del Napoli!

L’uovo di Pasqua dedicato Victor Osimhen, bomber del Napoli, ha già conquistato i tifosi azzurri.

La passione per il calcio alle pendici del Vesuvio non conosce limiti, a Napoli l’amore per la squadra azzurra è quasi una religione. Negli ultimi anni, il bomber nigeriano Victor Osimhen, è diventato uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano e dell’intera squadra azzurra. Grazie alle sue prestazioni, sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto e la città è in fermento per questo successo.

Dopo La maschera di carnevale, la torta, il caffè, la bombetta ora arriva anche l’uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen. La notizia d è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi partenopei, che vedono in questa iniziativa un modo per celebrare l’asso del loro team anche fuori dal campo. Il dolce, prodotto dalla cioccolateria Theobroma di Sant’Anastasia, è stato creato in tre gusti differenti e sta già suscitando grande interesse sui social network. I tifosi del Napoli, infatti, si sono già messi in coda per prenotare l’uovo di Pasqua di Osimhen, in vista delle festività pasquali.

Dopo l’uovo di pasqua arriva anche la bombetta Osimhen

La pasticceria Mignone, in piazza Cavour, ha annunciato la “bombetta Osimhen” che sarà in omaggio ai bambini il prossimo 5 marzo,. Il titolare, Ugo Mignone, ha dichiarato che questa è solo una delle tante iniziative che verranno realizzate per celebrare l’idolo dei tifosi del Napoli. Non è la prima volta che la pasticceria Mignone si dedica alla creazione di dolci ispirati ai protagonisti del mondo del calcio: in passato hanno realizzato dolci dedicati a Maradona e a Higuain, e ogni volta sono stati un successo.

L’uovo di Pasqua dedicato a Osimhen è solo l’ultima iniziativa che testimonia l’amore dei napoletani per la squadra di Spalletti. Oltre alla pasticceria Mignone, ci sono numerosi esempi di come la città di Napoli celebri i propri idoli calcistici. Ad esempio, in passato sono stati realizzati murales e graffiti in onore di Maradona, e molti negozi hanno messo in vetrina magliette e gadget dedicati al calciatore argentino. Ora tocca a Osimhen, che sta conquistando il cuore dei tifosi azzurri grazie alle sue prestazioni in campo.

L’iniziativa dell’uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen è solo l’ultimo esempio dell’attaccamento dei dei napoletani per i propri idoli. Un amore che si manifesta attraverso iniziative originali e divertenti come questa, che contribuiscono a creare un clima di festa e di gioia intorno alla squadra del cuore. E se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, non c’è dubbio che la città intera esploderebbe in un tripudio di festa e di gioia.