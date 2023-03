Osimhen: “Retroscena scudetto, ne parlavo con Anguissa e Spalletti e ci siamo covinti”

Victor Osimhen parla dello scudetto al Napoli, il giocatore durante una intervista a Corriere della Sera svela un retroscena.

Il Napoli di Spalletti è affamato ed ha voglia sempre di vincere, su qualsiasi campo. Una voglia matta che è cresciuta e maturata con il tempo. Osimhen al Corriere della Sera racconta della nascita della figlia, di come gli abbia cambiato la vita.

Ma parla anche dei tanti infortuni avuti, eppure il nigeriano si sente forte: “Certo la testa è dura! Se non l’avessi avuta così e non fossi stato convinto avrei smesso. Qualcuno in passato diceva che non avrei mai fatto fortuna nel calcio. E, invece, eccomi qui a dimostrare con i fatti che si può. Se si vuole si può. Nessuno ha mai scelto per me, anche a Napoli sono venuto perché io ho deciso

così“.

Osimhen: lo scudetto con Anguissa e Spalletti

L’attaccante racconta anche il momento in cui la squadra si è convinta di poter provare a vincere il titolo in Italia: “Prima ancora che cominciassimo a vincere. E c’è una foto conservata che testimonia il momento. Era estate e dopo un allenamento abbastanza duro parlavo con Anguissa. Gli dissi: Frank, sai che la nostra squadra è forte e possiamo provare a vincerlo veramente lo scudetto? Lui era scettico e io lo convincevo. Si avvicina Spalletti e ci chiede di cosa parliamo. Glielo dico, lui mi guarda e dice: se i tuoi compagni si convincono, come lo sei tu, sì che possiamo provarci. È nata così la nostra bellissima storia, fatta di partite, di allenamenti, di uomini che non si risparmiano. Fatta di leader“.