Napoli, piace Retegui. Il papà-agente: “Vari club su di lui. Ibra e Batigol suoi modelli”

Al Napoli piace Retegui, così il papà-agente rivela che vari club sono su di lui mentre Ibra e Batigol sono i suoi modelli

Mateo Retegui è uno dei calciatori nel mirino del Napoli. Il talentuoso attaccante argentino classe 1999, di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Tigre, si sta facendo apprezzare per le sue qualità, a tal punto che diverse squadre lo stanno monitorando. “Retegui piace al direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli“: a confermarlo nelle scorse ore è stato Andrea D’Amico, intermediario di mercato che ha ottimi rapporti con il direttore sportivo azzurro, nonchè uno degli artefici del trasferimento di Victor Osimhen in Campania.

Il padre-agente di Retegui rivela che il figlio si rifà a modelli come Ibra e Batistuta

Si è espresso sull’interesse del Napoli e delle altre squadre italiane il padre del calciatore, Carlos Retegui, ai microfoni di Sportitalia: “E’ il capocannoniere della nazione Campione del Mondo, secondo me è pronto per un grande salto; poi sarà il tempo a dire se saprà mantenersi a questi livello. Sappiamo che in Italia ci sono diversi club su di lui, la società parlerà con chi mostrerà più interesse”.

Infine Retegui ha parlato delle caratteristiche tecniche del figlio: “E’ un attaccante bravo con entrambi i piedi; pur essendo alto 1,90 metri è molto tecnico, gli piace gestire il pallone. I suoi modelli sono Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta“.