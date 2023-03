Vinicio: “Spalletti o Sarri? Ecco chi preferisco. Sono già in festa per lo Scudetto”

Luis Vinicio esprime la sua opinione su Luciano Spalletti o Maurizio Sarri e dichiara che è già in festa per lo Scudetto

Luis Vinicio esprime la sua sul paragone tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore ed allenatore del Napoli dichiara: “Il calcio di Sarri o quello di Spalletti? Dipende molto dai gusti. Nel calcio contano i risultati e sono da parte di Luciano. Per questo motivo non posso che apprezzare quanto sta facendo l’attuale allenatore degli azzurri. Non si è mai visto un distacco di diciotto punti dalla seconda. Lo scudetto arriverà sicuramente: non ci sono problemi”.

Luis Vinicio rivela che già sta festeggiando da diverso tempo lo Scudetto del Napoli

Nel corso dell’intervento Luis Vinicio ha poi proseguito, svelando un retroscena: “Il calcio di oggi fa divertire la gente, ma poi bisogna stare attenti a tante altre cose che accadono fuori (ride, ndr. Possibile riferimento alle vicende giudiziarie della Juventus?). Tornando al Napoli dico che sto festeggiando ormai da diverso tempo la vittoria dello Scudetto e quando ci sarà l’aritmetica verrò in città per festeggiare. Mando un forte abbraccio a tutti i tifosi azzurri”.