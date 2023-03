È più forte il Napoli di Spalletti o quello di Sarri: giocatori a confronto

Napoli-Lazio è anche la sfida tra Spalletti e Sarri, giocatori a confronto tra la rosa 2018 e quella del 2023.

Il Napoli di Spalletti sta spazzando via tutti i record, ma quello di Sarri ha fatto emozionare come pochi. Domani i due allenatori si ritroveranno contro allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti sulla panchina del Napoli per avanzare sempre di più verso lo scudetto, Sarri su quella della Lazio per difendere un posto in Champions League.

Napoli la rosa di Spalletti e Sarri a confronto

Inevitabile fare un parallelismo tra i giocatori avuti a disposizione da Sarri nel 2018 e quelli su cui può contare ora Spalletti dopo la rivoluzione estiva. Corriere dello Sport dedica un focus proprio su questo aspetto.