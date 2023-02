Insigne infortunio col Toronto, l’ex capitano del Napoli esce in lacrime

Infortunio per Lorenzo Insigne, costretto a uscire al trentesimo all’esordio in Mls per la sua seconda stagione al Toronto.

Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli, ha vissuto un esordio amaro nella sua seconda stagione in MLS con la maglia del Toronto. Durante la partita d’esordio contro il DC United, il giocatore ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime dopo appena mezz’ora dall’inizio della partita. Insigne ha avvertito un dolore alla coscia dopo uno scatto e ha zoppicato fuori dal campo, visibilmente sofferente. La sua squadra, il Toronto, ha poi perso la partita per tre a due contro il DC United.

Le prime indiscrezioni dal Canada riguardo alle condizioni fisiche del calciatore non sembrano essere positive. L’allenatore della squadra ha riferito che Insigne ha avvertito un forte dolore e non è stato in grado di continuare a giocare. Al momento il giocatore si trova in attesa di esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio e la durata del suo recupero.

Questo infortunio rappresenta un grande ostacolo per Insigne, che aveva grandi aspettative per la sua seconda stagione in MLS. Tuttavia, gli appassionati di calcio sperano che il giocatore possa superare questo momento difficile e tornare in campo il prima possibile. Insigne è sempre stato un giocatore molto amato dai tifosi, grazie alla sua capacità di segnare gol e alla sua abilità di creare gioco. Il suo talento è stato apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero, dove ha continuato a dimostrare il suo valore come giocatore professionista.

In sintesi, l’infortunio di Lorenzo Insigne rappresenta una brutta notizia per tutti i suoi fan, che sperano di vederlo presto di nuovo in campo. Il calciatore sta attraversando un momento difficile, ma siamo sicuri che, con il suo spirito combattivo, riuscirà a superare questo ostacolo e a tornare a giocare presto.