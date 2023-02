Ibrahimovic applaude il Napoli: “È il suo anno. Osimhen e Kvara sono il top”

Ibrahimovic, bellissime parole per il Napoli: “È il suo anno. Kvara e Osimhen top. Tutto va verso una vittoria degli azzurri”.

Zlatan Ibrahimovic, star del Milan, ha incoronato il Napoli come favorito per la vittoria del campionato italiano di calcio.Ai microfoni di Sky Sport, il centravanti svedese ha elogiato la forza della squadra azzurra e ha espresso la sua ammirazione per i suoi attaccanti, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Secondo Ibrahimovic, il Napoli di quest’anno è una delle squadre più forti che ha mai visto e sta dimostrando il suo valore con i risultati in campionato e in Champions League. Il bomber svedese ha inoltre elogiato l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, definendolo un tecnico forte e competente.

“Nei giorni scorsi ho detto che mi piace Khvicha Kvaratskhelia? Sì, è forte. Anche Victor Osimhen è un grande attaccante. Il Napoli di quest’anno è una delle squadre più forti che ho visto? Sta facendo bene, non è un segreto: lo si vede dai risultati, dalla classifica in campionato e dalle prestazioni in Champions League. E’ il momento del Napoli. Se Kvara e Osimhen fanno così bene, è anche merito della squadra: non è la qualità individuale a fare la differenza, è sempre il collettivo”.

Secondo Ibrahimovic la forza del Napoli non risiede solo nei suoi attaccanti, ma soprattutto nel lavoro di squadra e nella gestione del tecnico.

“Luciano Spalletti è un allenatore forte, non ha ancora vinto lo Scudetto ma quest’anno tutto va verso una vittoria del Napoli” .

Non è la prima volta che Ibrahimovic parla bene del Napoli: il centravanti del Milan ha spesso elogiato i giocatori azzurri e ha espresso la sua ammirazione per il loro stile di gioco. In passato, Ibrahimovic ha anche espresso la sua ammirazione per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, definendolo un “genio del calcio”.

Le parole di Ibrahimovic hanno sicuramente fatto felici i tifosi del Napoli, che vedono la loro squadra come una delle principali candidate alla vittoria del campionato. Inoltre, l’elenco dei giocatori elogiati da Ibrahimovic potrebbe aumentare l’attenzione su di loro e portare a un ulteriore aumento della loro valutazione sul mercato del calcio.

Le parole di Ibrahimovic sottolineano la forza del Napoli e la sua competitività in questo campionato italiano di calcio. La sua previsione di una possibile vittoria del Napoli potrebbe portare ulteriore entusiasmo e interesse nella stagione del club azzurro.