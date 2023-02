Kvaratskhelia: non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore…

Kvicha Kvaratskhelia ha sbagliato un calcio di rigore durante Eintracht Francoforte-Napoli sfida di Champions League.

Il rigore sbagliato da Kvicha Kvaratskhelia durante la sfida con l’Eintracht Francoforte ha fatto scattare subito forti critiche sul giocatore.

Il georgiano ha sbagliato anche un gol davanti a Trapp, ma ha anche messo a referto un assist favoloso per Di Lorenzo, un colpo di tacco geniale su passaggio di Anguissa.

Bellissimo il gesto di Osimhen, che subito dopo l’errore dal dischetto è andato da Kvaratskhelia per consolarlo, a dimostrazione che il gruppo azzurro è più unito che mai.

Ma il rigore sbagliato da Kvaratskhelia non deve assolutamente far venire dubbi sulla forza del georgiano. Non va dimenticato che ha appena 22 anni e per la prima volta si affaccia alla Champions League e ad un match degli ottavi di finale.

Un altro al suo posto dopo il calcio di rigore sbagliato si sarebbe perso, ancora di più dopo il gol non segnato con il solo Trapp davanti a lui. Invece il georgiano ha avuto la forza di continuare a giocare, dare una mano ai compagni, anche in difesa, e servire un assist a Di Lorenzo.

Ed allora prendendo in prestito la bellissima ‘Leva calcistica della classe ’68” possiamo dire a Kvaratskhelia di “non aver paura di sbagliare un calcio di rigore” perché “non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore“.

Un giocatore lo “vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia” tutte qualità che non difettano in Kvaratskhelia. E siamo sicuri che il ragazzo si “farà” per perché in parte già si è fatto, ma può diventare ancora più forte.