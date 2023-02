La stampa internazionale si inchina al Napoli: “Gli avversari decidano di che morte morire”

La vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte in Champions League viene celebrato dalla stampa internazionale.

Il Napoli ancora una volta vince dominando la partita, contro l’Eintracht che si era schierato con cinque giocatori ed una partita fatta tutta in difesa. Questo era il piano della squadra tedesca, pronta a ripartire quando ce ne fosse stata l’occasione.

Un piano saltato perché il Napoli in Italia ci ha fatto l’abitudine a giocare contro formazioni che parcheggiano il pullman davanti alla porta ed ora riesce a trovare anche la chiave per scardinare quelle difese.

Napoli: la stampa internazionale celebra la vittoria in Champions League

“Il Napoli lascia che i suoi rivali scelgano solo un modo per morire tra i mille possibili che ha a portata di mano“ queste le parole scelte da El Mundo Deportivo per celebrare il Napoli, come a voler dire che non ci sono soluzioni per bloccare gli azzurri.

L’Equipe celebra Anguissa, Lozano, Osimhen e pure Kvaratskhelia. Mentre al stampa tedesca con Süddeutsche Zeitung scrive: “Anche lo spirito santo del calcio deve essere rimasto sorpresi dal fatto che questa partita si sia effettivamente giocata. C’era motivo di scetticismo fino alla fine, perché non molto tempo fa l’Eintracht di Francoforte era ancora un club tradizionale simile a una diva che stava affrontando una crisi di mezza età tra mediocrità e necessità di retrocessione”.

La SZ scrive che “è mancata un’altra pietra miliare nella storia del club: il Francoforte ha combattuto con coraggio e con molto cuore, ma alla fine ha meritatamente perso”.

Mentre il Commento della Faz è il seguente: “Il Napoli si è presentato a Francoforte come una squadra senza punti deboli, giocando a un livello che può essere visto in Germania solo con il Bayern Monaco al meglio, se non ha ammaccature nella curva di forma come quest’anno. Non sorprende che il Napoli abbia 15 punti di vantaggio sui rivali più vicini in Serie A. Ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica”.