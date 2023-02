In Francia allibiti: “Questo Anguissa è lo stesso che giocava al Marsiglia”

Frank Anguissa è stato uno degli uomini migliori durante la sfida Eintracht Francoforte-Napoli di Champions League.

Anche l’Equipe prestigiosissima testata francese esalta la prestazione del Napoli in Champions League. Una vittoria per 2-0 che secondo il quotidiano francese mette una ipoteca sulla gara di ritorno: “Il Napoli può considerare l’ottavo turno di ritorno, il 15 marzo, con un margine che ricorda loro i quindici punti di vantaggio sull’Inter in campionato. Questa squadra merita questo conforto perché si sta muovendo troppo velocemente per tutti”.

Ma l’Equipe esalta anche la prestazione di alcuni singoli come Lozano e scrive: “aveva la dinamite nei piedi“. Mentre su Anguissa scrive: “nessuno può credere che questo Frank Zambo Anguissa sia quello che ha giocato a Marsiglia“.

Si legge anche di Osimhen: “non possiamo scrivere che Victor Osimhen cammina sull’acqua perché corre sempre” e Kvara, che può anche permettersi di sbagliare un rigore.