Lozano: “Siamo fortissimi. E’ stata tra le più belle partite da quando sono a Napoli”

Hirving Lozano esterno del Napoli ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte.

Il Napoli è riuscito a ottenere un meritato successo in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, una vittoria che ha visto i suoi giocatori esprimere tutta la loro soddisfazione. In particolare, Hirving Lozano, autore di un’ottima prestazione, ha parlato ai microfoni di SKY Sport, dichiarando che la partita contro l’Eintracht Francoforte è stata una delle sue migliori prestazioni e che la squadra è molto forte.

Il giocatore messicano ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, che deve essere costante e impegnativo, e ha evidenziato l’importanza di proseguire su questa strada giorno dopo giorno. Lozano ha inoltre affermato che la squadra azzurra deve mantenere alta la concentrazione, poiché c’è ancora il match di ritorno con oltre 90 minuti da giocare.

“E’ stata tra le più belle partite da quando sono a Napoli. Dobbiamo lavorare tutti insieme per proseguire su questa strada. Dove possiamo arrivare? Non lo so. Lavoriamo giorno dopo giorno. Andiamo avanti partita dopo partita. La squadra è forte.

C’è ancora il match di ritorno con oltre 90 minuti. Dobbiamo mantenere altissima la concentrazione. Siamo contenti per la vittoria. Ci tenevamo a fare bene. Sono contento della mia prestazione”

Hirving Lozano è stato uno dei protagonisti di questa partita e in questa seconda parte di stagione ha dimostrato tutto il suo valore. L’attaccante messicano ha superato anche Matteo Politano nelle gerarchie sulla fascia destra dell’attacco azzurro, dimostrando di essere un elemento fondamentale della squadra.