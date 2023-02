Di Lorenzo: “Questo Napoli ci crede. Ecco come è nato il mio gol”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro l’Eintracht Francoforte nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, con Di Lorenzo che ha contribuito al successo con un gol. A fine gara il capitano azzurro ha parlato ai microfoni di SKY Sport. Il terzino ha espresso la sua felicità per la vittoria e ha spiegato il suo gol.

EINTRACHT-NAPOLI: LE PAROLE DI DI LORENZO

Di Lorenzo ha affermato che il Napoli avrebbe dovuto sfruttare meglio alcune occasioni, ma che alla fine sono stati tutti bravi. Ha aggiunto che la squadra è felice per la vittoria, in quanto sapevano che sarebbe stata una partita difficile. Il Napoli è riuscito a prevalere grazie alla loro qualità e al loro palleggio, riuscendo a segnare due gol che potrebbero risultare decisivi per la qualificazione ai quarti di finale.

“Qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio ma bravi tutti. Siamo contenti per la vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo usciti alla distanza con il nostro palleggio e la nostra qualità. Segnare in Champions non capita spesso, questa e’ la seconda volta per me quest’anno. Nello spogliatoio c’era la giusta concentrazione”.

Il capitano del Napoli ha anche parlato della mentalità vincente della squadra e della loro determinazione ad affrontare ogni partita come se fosse una finale, sottolineando che ciò dimostra che il Napoli è un gruppo serio e concentrato. L’obiettivo del Napoli è quello di raggiungere i quarti di finale della Champions League, un risultato mai ottenuto in passato, ma ogni partita va affrontata con la massima attenzione.

“Sappiamo di avere una grandissima opportunità in campionato. Affrontiamo ogni partita come se fosse una finale. Significa che siamo un gruppo serio. Il Napoli non è mai arrivato ai Quarti di Champions, l’obiettivo è quello, poi giochiamo ogni gara”.

Parlando del suo gol, Di Lorenzo ha spiegato che ha visto lo spazio e si è inserito bene, sfruttando il passaggio di Kvara per segnare. Ha anche sottolineato che il movimento è stato provato in allenamento e che la squadra ha lavorato per perfezionarlo. Nonostante un inizio contratto, il Napoli è riuscito a prevalere grazie alla qualità e all’impegno di tutti i giocatori, anche se Di Lorenzo ritiene che la squadra avrebbe potuto stare un po’ più alta in campo.

“Il gol? Ho visto lo spazio e sono stato bravo a inserirmi, Anguissa era venuto basso, proviamo in allenamento questi movimenti, poi bravo Kvara a chiudere il triangolo col tacco. C’è stata una partenza un po’ contratta. Sono stati bravi Kim e Rrahmani a prendere le misure. Potevamo stare un po’ più alti, siamo venuti fuori con la qualità che abbiamo”,

In definitiva, la vittoria del Napoli contro l’Eintracht è stata importante per la loro corsa in Champions League e per dimostrare la loro determinazione e qualità sul campo. La squadra azzurra si prepara ora per la partita di ritorno, con la speranza di ottenere un’altra vittoria che li porterà ai quarti di finale.