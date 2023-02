EURO Napoli, gli azzurri battono l’Eintracht 2-0. I quarti sono più vicini

Eintracht-Napoli 0-2 gli azzurri di Luciano Spalletti dominano a Francoforte, i quarti di Champions sono più vicini.

Il Napoli sta offrendo uno spettacolo a tutto tondo, non solo in Serie A ma anche in Europa. La squadra di Luciano Spalletti ha letteralmente asfaltato l’Eintracht Francoforte, in un match dominato e concluso con un netto 2-0. Grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo, il Napoli si avvicina ai quarti di finale di Champions League, dimostrando ancora una volta di essere una delle squadre più competitive d’Europa.

La partita è stata equilibrata nei primi minuti, con i tedeschi che hanno fatto la partita alla pari con gli azzurri. Tuttavia, dopo una mezz’ora tosta ed equilibrata, il Napoli ha dato vita al suo spettacolo. Lozano ha colpito il palo, mentre Kvaratskhelia ha fallito il rigore procurato con astuzia da Osimhen, che ha poi sbloccato il match e raddoppiato, ma in fuorigioco. Sono stati quattro episodi concentrati tra il 35’ e il 41’, che hanno permesso al Napoli di prendere il controllo del match.

Dopo l’intervallo, il Napoli ha continuato a dominare e l’espulsione diretta di Kolo Muani ha spento l’Eintracht. Pochi minuti dopo Di Lorenzo ha segnato il 2-0 dopo una splendida azione, chiusa dall’assist di tacco di Kvaratskhelia e dal sinistro in buca d’angolo del capitano. Nel finale, il Napoli si è rilassato un po’, ma ha mantenuto la sua calma e la sua concentrazione.

Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra di grande talento, che sta offrendo uno spettacolo a tutto tondo. Con le reti di Osimhen e Di Lorenzo, il Napoli ha vinto 2-0 all’andata degli ottavi di finale e ha fatto un bel passo verso la qualificazione. La squadra sta mandando un segnale forte e chiaro a tutti, sia in Serie A che in Champions League. Il Maradona diventa sempre più una fortezza difficile da conquistare, soprattutto per le squadre che incontrano il Napoli.

EINTRACHT-NAPOLI 0-2: IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI 0-2 (primo tempo 0-1)

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta (69′ Knauff), Kamada, Sow, Max (90’+2 Lenz); Lindstrom (69′ Borré), Gotze (81′ Alidou); Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (80′ Ndombele), Lobotka, Zielinski; Lozano (80’Elmas), Osimhen (84′ Simeone), Kvaratskhelia (84′ Politano). All. Spalletti.

ARBITRO: Artur Dias

Gol: 40′ Osimhen (N), 65′ Di Lorenzo (N)

Assist: Lozano (N), Kvaratskhelia (N)

Note: 36′ rigore sbagliato da Kvaratskhelia; 41′ gol annullato a Osimhen per fuorigioco

Espulso: Kolo Muani (E)

Ammoniti: Kim (N), Gotze (E), Elmas (N)

EINTRACHT-NAPOLI, I GOAL

EINTRACHT-NAPOLI 0-1, 40’ OSIMHEN – Recupero di Lobotka nella metà campo partenopea, lungo lancio in lungolinea a favorire la corsa di Lozano che, scappato via a Ndicka, penetra dalla destra in area di rigore e lascia partire un cross basso verso l’area piccola dove c’è Victor Osimhen che, splendidamente posizionato, deposita in rete da distanza ravvicinata.

EINTRACHT-NAPOLI 0-2, 65’ DI LORENZO – Palla di Anguissa a favorire l’inserimento per vie centrali di Kvaratskhelia, il gioiello georgiano, una volta penetrato in area, con un gran colpo di tacco serve l’accorrente Di Lorenzo che, con un sinistro di chirurgica precisione, non lascia scampo a Trapp.

EINTRACHT-NAPOLI, LA MOVIOLA

Al 34’ Osimhen, nel tentativo di inseguire un pallone ribattuto dal palo su conclusione di Lozano, cade dopo un contatto con Buta. La caduta avviene fuori area, ma il tocco sull’attaccante del Napoli avviene all’interno e quindi Artur Soares Dias decreta un calcio di rigore che poi Kvaratskhelia non riesce a trasformare.

Al 42’ Osimhen trova la via della rete con un’azione fotocopia a quella del goal che ha aperto del marcature: questa volta il direttore annulla per una posizione di fuorigioco del bomber nigeriano.

Al 58’ Eintracht in dieci per l’espulsione di Kolo Mouani: l’attaccante francese, nel tentativo di contendere un pallone ad Anguissa, entra in ritardo e colpisce duro il centrocampista del Napoli sulla caviglia.