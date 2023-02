Eintracht-Napoli, aggrediti e feriti alcuni tifosi azzurri. Attimi di paura

Eintracht Francoforte-Napoli, i tifosi tedeschi hanno aggredito alcuni tifosi azzurri con guanti di Sabbia al quarzo.

Aggressioni ai tifosi del Napoli a poche ore dalla partita Eintracht-Napoli, gara degli ottavi di finale della Champions League. Sfortunatamente, i fatti si sono rapidamente evoluti in un’escalation di violenza che ha visto gli ultras tedeschi aggredire i tifosi del Napoli.

La situazione è stata talmente tesa che in alcune zone della città, come riportato dalle ultime notizie, è stato imposto il divieto di accesso. Inoltre, come testimoniato da foto e video sui social media, in città sono apparsi degli adesivi e delle scritte contro i tifosi napoletani, rafforzando l’idea di un clima di sfiducia e insofferenza verso i tifosi italiani anche a causa del gemellaggio con i tifosi dell’Atalanta.

La situazione è precipitata quando un gruppo di violenti tifosi locali ha aggredito tre italiani. Il fatto è avvenuto davanti a un bar in Schweizer Strasse, dove gli aggressori armati di guanti di sabbia di quarzo hanno schiaffeggiato alcuni tifosi del Napoli, lasciandoli leggermente feriti. Secondo la polizia, gli autori dell’aggressione appartengono ai gruppi ultras più caldi dell’Eintracht.

L’escalation di violenza non si è fermata qui. Circa due ore dopo, altri 20 tifosi dell’Eintracht hanno attaccato nuovamente tre tifosi del Napoli nello stesso punto, dimostrando una situazione che ha poco a che fare con lo sport e molto di più con l’odio tra le tifoserie.

La Bild ha inoltre riportato che la polizia ha arrestato nove teppisti in città, che avevano con sé guanti di sabbia di quarzo, passamontagna e mascherine. Tuttavia, questi soggetti sono stati detenuti solo per un breve periodo.

In un momento in cui lo sport dovrebbe essere un’occasione per la celebrazione dell’amicizia e dell’inclusione, episodi di questo tipo ricordano purtroppo che, in certi casi, l’odio e la violenza prevalgono. L’auspicio è che si trovino soluzioni per garantire la sicurezza dei tifosi, delle squadre e dello sport in generale, evitando che questi episodi di violenza diventino il triste scenario di una partita di calcio.