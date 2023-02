Eintracht-Napoli, “Presidente, vinciamo?”. La risposta di Edo De Laurentiis ai tifosi azzurri

Eintracht Francoforte-Napoli, le strade della città tedesca invase dai tifosi azzurri alcuni dei quali hanno incontrato Edo De Laurentiis.

La città di Francoforte è invasa da una marea di tifosi del Napoli in attesa della partita contro l’Eintracht, valida per gli ottavi della Champions League. I sostenitori partenopei sono giunti numerosi nelle vie del centro della città tedesca, nonostante molti di loro non siano riusciti ad accedere ai biglietti e dovranno assistere alla partita in un pub locale. Tuttavia, la situazione sembra essere sotto controllo grazie al dispiegamento di un grosso contingente di forze dell’ordine.

In mezzo alla folla di tifosi, Edoardo De Laurentiis, il vice presidente della SSC Napoli, è stato intercettato da alcuni sostenitori che gli hanno chiesto se il Napoli avrebbe vinto la partita. Con un sorriso sulle labbra, De Laurentiis ha risposto: “Come minimo!”. Questo breve scambio ha fatto la felicità dei tifosi presenti, che hanno apprezzato la disponibilità e la cordialità del vice presidente.

Nonostante l’attesa e l’euforia, molti tifosi partenopei sono ancora alla ricerca di biglietti per accedere all’impianto. Tuttavia, la partita si preannuncia molto avvincente e i tifosi del Napoli sono pronti a sostenere la propria squadra fino alla fine.

La presenza dei tifosi azzurri per le strade di Francoforte dimostra la grande passione che circonda la squadra partenopea. L’ottimismo di Edo De Laurentiis ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere la loro squadra in ogni momento e in ogni luogo.