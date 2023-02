Venerato: “Ho una notizia ufficiale sul mercato del Napoli”

Calciomercato Napoli, il giornalista Ciro Venerato ha svelato l’interesse del club di Aurelio De Laurentiis per Frattesi.

Durante l’ultima puntata di Terzo Tempo, in onda su Tele Ai, l noto giornalista sportivo della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il calciomercato del Napoli. Secondo Venerato, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe partecipato all’asta per l’acquisizione del centrocampista Frattesi, ma la concorrenza sarebbe agguerrita con Juventus, Inter e il Brighton di mister Roberto De Zerbi che punta a fare fastidio alle società italiane.

Secondo le parole del giornalista, Frattesi potrebbe portare un contributo importante alla squadra di mister Luciano Spalletti, poiché ha delle caratteristiche differenti rispetto agli altri centrocampisti che attualmente compongono la rosa azzurra. Tuttavia, in caso di un suo arrivo, sembrerebbe probabile che un altro giocatore lasci la squadra. Venerato ha fatto i nomi di Zielinski e Ndombele, o addirittura entrambi.

Il procuratore del calciatore, Giuseppe Riso, avrebbe già avuto colloqui con il Napoli, ma anche con altre società interessate all’acquisizione di Frattesi. Non è chiaro se il Napoli riuscirà a portare a termine la trattativa, ma la squadra sembra determinata a rinforzarsi in vista della prossima stagione.

VENERATO SUL MERCATO DEL NAPOLI

“Vi do una notizia ufficiale sul Napoli per quello che concerne il calciomercato. Il club di Aurelio De Laurentiis si è iscritto all’asta per Frattesi. Sul calciatore ci sono anche la Juventus e l’Inter, ma non solo. C’è un quarto incomodo che punta a fare fastidio alle società italiane ed è il Brighton di mister Roberto De Zerbi.

Dal Napoli mi dicono che Frattesi ha delle caratteristiche diverse da tutti i centrocampisti che compongono la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Credo tuttavia che, qualora arrivasse, un altro azzurro andrebbe via. Penso a uno tra Zielinski e Ndombele oppure entrambi. Ci sono stati già dei colloqui con il procuratore del calciatore, Giuseppe Riso. Ma il procuratore ha parlato anche con altre società“.

In ogni caso, l’interesse suscitato da Frattesi dimostra l’importanza del mercato in ambito calcistico e come le squadre siano costantemente alla ricerca di nuovi talenti per migliorare le proprie prestazioni in campo. Siamo tutti in attesa di scoprire come si evolverà la situazione del calciomercato del Napoli e se Frattesi sarà un nuovo acquisto della squadra partenopea.