Altro che Giuntoli e Osimhen, i tifosi della Juventus sognano un solo nome dal Napoli

Il mondo Juve, giornalisti e tifosi, per la rifondazione del club bianconero sognano sul grande nome dal Napoli.

I tifosi della Juventus stanno guardando altrove per rinforzare la loro squadra, alcuni rumors parlavano di un interesse della vecchia signora per il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ad oggi Giuntoli sembra essere un’opzione improbabile a causa della sua importanza per il Napoli, i tifosi juventini stanno “sognando” un’altra figura del calcio napoletano: Luciano Spalletti. Dopo le difficoltà del tecnico Massimiliano Allegri nel costruire una squadra competitiva e i risultati deludenti della Juventus, il popolo bianconero sembra aver trovato in Spalletti un candidato ideale per rivitalizzare la loro squadra.

La notizia arriva dal giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, che ne ha parlato nel corso di un suo intervento a Giochiamo d’Anticipo, su Televomero: “Quando sono andato a seguire Salernitana-Juventus, ho incontrato tanti colleghi provenienti da Torino. E in tanti auspicavano l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus per la rifondazione”.

L’entusiasmo per Spalletti sembra essere cresciuto notevolmente tra i sostenitori della Juventus. In breve, la Juventus sta guardando oltre dopo i nomi impossibili di Giuntoli e Osimhen, i bianconeri concentrando la propria attenzione su un affare impossibile, ovvero: Spalletti.