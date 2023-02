Infortunio Raspadori: la confessione ai compagni di squadra. Splendido gesto di Osimhen e Simeone

Infortunio Raspadori: la reazione dei compagni di squadra del Napoli e il bellissimo gesto di Osimhen e Simeone.

Notizie calcio Napoli. L’infortunio di Giacomo Raspadori, ha colpito duramente non solo l’attaccante ma anche tutta la squadra del Napoli, la quale ha dimostrato una volta di più di essere unita e coesa.

Infortunio Raspadori, il retroscena

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giovane talento era molto dispiaciuto quando ha ricevuto la diagnosi e ha comunicato ai suoi compagni di squadra che la sua ripresa non sarebbe stata breve, poiché dovrà rimanere fuori dal campo per 30-40 giorni. Raspadori salterà almeno 7 partite. Dunque è molto probabile che rientrerà dopo la sosta, ovvero il 2 aprile, quando si giocherà la sfida Napoli-Milan, allo stadio Diego Armando Maradona.

L’infortunio di Raspadori arriva in un momento cruciale per il Napoli, che sta affrontando una doppia sfida importante in Champions League, con la possibilità di accedere ai quarti di finale della competizione. Nonostante ciò, la squadra sembra rimanere serena e determinata, pronta a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi.

La reazione della squadra all’infortunio di Raspadori

Nonostante il momento difficile, la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo sano, in cui tutti si vogliono bene e non ci sono personalismi. Infatti, come si legge sul quotidiano napoletano, i compagni di Raspadori hanno subito cercato di rincuorarlo con messaggi di sostegno e abbracci. In particolare, Victor Osimhen e Giovanni Simeone hanno abbracciato il giovane attaccante, apparso molto sconsolato, in un gesto che testimonia ancora una volta l’unità d’intenti della squadra di Spalletti.

Il segreto di questa grande coesione e solidarietà sembra essere proprio l’assenza di personalismi e la volontà di mettere sempre l’interesse della squadra al di sopra di quello personale. E questo è senza dubbio uno dei fattori che sta permettendo al Napoli di ottenere un rendimento stellare in questa stagione.